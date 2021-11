25 novembre a Sala Bolognese

Per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e promuovere la cultura del cambiamento a livello sociale per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere, il Comune di Sala Bolognese dà vita ad un ricco programma di iniziative multidisciplinari.

Giovedì 25 Novembre, alle ore 20.30

presso la Biblioteca Comunale – Casa della Cultura, in Piazza Marconi, 5

“Rotta”

Presentazione del romanzo di Chiara Pozzati, che espone in chiave narrativa temi sensibili, in parte tratti dalla vita personale dell’autrice, quali la violenza sulle donne e le relazioni “tossiche” a livello psicologico, la difficoltà economica e il coraggio del crescere un figlio da sola, l’autostima e il perseguimento dei propri sogni.

Prenotazione obbligatoria: 051 68 22 543

Giovedì 25 Novembre

Inaugurazione delle “panchine rosse”



Nell’ambito del progetto “Proteggere la bellezza insieme” a cura del Volontariato di Protezione Civile in collaborazione con il Comune, il quale prevede che alcune panchine del territorio vengano dipinte con colori che promuovono importanti tematiche sociali, saranno inaugurate le panchine rosse dedicate alla lotta alla violenza contro le donne, insieme a referenti dell’UDI – Unione Donne Italiane di San Giovanni in Persiceto e di MondoDonna – Bologna.

