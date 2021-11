30 novembre e 1° dicembre: “Petite maman” al cinema Giada di Persiceto

La rassegna “Film&Film”, curata dal Cinema Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, continua ad offrire l’opportunità ogni martedì e mercoledì di vedere sul grande schermo, a un prezzo ridotto, alcuni recenti film d’essai segnalati da critica e pubblico.

Martedì 30 novembre e mercoledì 1° dicembre alle ore 21 è in programma “Petite maman”, di Céline Sciamma con Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz. Francia 2021, drammatico, durata 72’.

Vincitore del premio Alice nella città alla Festa del Cinema di Roma 2021.

Petite maman è la storia di Nelly (Joséphine Sanz), una bambina di otto anni che si ritrova nella casa d’infanzia della madre Marion in seguito alla morte della nonna. Marion è distrutta, non sa come gestire la situazione, e a un certo punto se ne va, lasciando Nelly sola con il padre. La piccola, mossa da una grande curiosità esce di casa per esplorare il bosco circostante, e a un certo punto si imbatte in una coetanea (Gabrielle Sanz, sorella gemella di Joséphine), che sta costruendo una capanna. Le due diventano subito amiche, e Nelly impara a conoscere la famiglia – madre, padre e nonna – di questa bambina apparsa dal nulla, il cui nome, guarda caso, è Marion. Come si evolverà il rapporto con questa “piccola mamma”, che sembra aver trasportato Nelly in un altro tempo, più innocente e spensierato, lontano dalle preoccupazioni odierne? Un piccolo film che sa affrontare grandi temi quali l’infanzia e il timore della perdita.

Appuntamenti successivi:

Costo:

Biglietti: interi € 5,50; ridotti (anziani, mil/ragazzi, Carta giovani) € 5,00.

Green Pass obbligatorio

Per informazioni:

Tel: 051.822312, www.cinemagiada.it

comunepersiceto.it