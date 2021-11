Anche a Persiceto la 25ª Giornata della Colletta Alimentare

Sabato 27 novembre sarà la 25ª Giornata Nazionale della Colletta alimentare, durante la quale è possibile donare parte della propria spesa a favore di coloro che vivono in difficoltà economiche. A Persiceto saranno coinvolti 9 supermercati e oltre 200 volontari che si alterneranno nei punti vendita per la raccolta degli alimenti.

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, compie 25 anni e torna anche in presenza il prossimo 27 novembre. Nei supermercati di San Giovanni in Persiceto sarà possibile aderire all’iniziativa, patrocinata dal Comune di Persiceto, con un gesto concreto di condivisione: donando parte della propria spesa si risponderà al bisogno di persone che vivono in difficoltà economiche e che solo attraverso strutture accreditate come le mense dei poveri (es. Caritas) o strutture residenziali di accoglienza (centri famiglia, comunità di recupero) possono far fronte al bisogno essenziale del pasto. In particolare l’iniziativa mira a raccogliere prodotti a lunga conservazione come omogeneizzati e prodotti per l’infanzia, tonno e carne in scatola, pelati, olio, latte a lunga conservazione e zucchero. Per tutto il periodo dell’anno il Banco Alimentare recupera le eccedenze alimentari e le ridistribuisce gratuitamente ad associazioni ed enti caritativi accreditati.

In particolare, la giornata nazionale della Colletta alimentare coinvolgerà quest’anno 9 supermercati dislocati fra Persiceto e Decima all’interno dei quali presteranno il loro servizio oltre 200 volontari di età compresa tra i 12 e oltre 80 anni, divisi in 4 turni di 3 ore ciascuno, tra cui 13 capigruppo presenti dall’apertura alla chiusura dei punti commerciali e 8 autisti per il trasporto della raccolta a Bologna. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Persiceto e ad essa aderiranno attivamente le sezioni locali di Protezione Civile, Avis, Gruppo Alpini, Wwf, il Centro Missionario di Persiceto e Decima, il Centro Famiglia, la Caritas e le Parrocchie di Persiceto e Decima.

Chi vuole donare parte della propria spesa lo potrà fare nell’intera giornata di sabato 27 novembre presso i supermercati aderenti: Coop Marcolfa, Coop in via 4 novembre, Conad Poligono, Conad City e Conad di Decima, Lidl, In’s, Penny Market e U2 (ex Meridiana). Quest’anno partecipa alla Colletta alimentare anche la Scuola secondaria di primo grado “Suor Teresa Veronesi” che ha coinvolto nella raccolta le famiglie degli alunni nella settimana dal 22 al 26 novembre.

A beneficiare dei prodotti donati saranno 3 strutture caritative del territorio. Nel 2019, ultimo anno in cui la colletta è stata fatta in presenza, a Persiceto sono stati raccolti 7.070 chilogrammi di alimenti in 6 supermercati; nel 2020 la colletta è stata fatta solo in 2 supermercati attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro.

Per chi non riuscisse a recarsi in uno dei punti vendita aderenti, sarà possibile donare la spesa anche online dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare. Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, che potranno essere acquistate nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti. Fino al 10 dicembre è inoltre possibile contribuire alla Colletta Alimentare con una donazione tramite telefono al numero 45582, versando 2 euro da cellulare o 5-10 euro da rete fissa, oppure è possibile fare una donazione online collegandosi al sito www.collettaalimentare.it.

Ufficio stampa Comune Persiceto