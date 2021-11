Calderara: Culturara presenta il terzo appuntamento del progetto sulla fotografia

Giovedì 25 novembre, ore 20.45

Casa della Cultura “Italo Calvino”

Calderara di Reno

Terzo appuntamento del progetto sulla fotografia ideato e condotto da Valentina D’Accardi.

Sarà Davide Trabucco, giovane artista fotografo bolognese, il protagonista del terzo e ultimo incontro sulla fotografia come arte visiva in programma alla Casa della Cultura nell’ambito di “Tre strade”. Il progetto organizzato da Culturara e ideato e condotto da Valentina D’accardi, rivolto a ragazzi e adulti e concepito per esplorare un’arte visiva diventata il linguaggio più diffuso su web e social, concluderà domani il suo percorso: dopo l’inaugurazione con la calderarese Sara Lorusso e la seconda puntata con la bolognese Irene Fenara, giovedì prossimo alle 20.45 Davide Trabucco dialogherà con il pubblico, presentando i suoi progetti. Nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 19, è in programma il terzo e ultimo workshop gratuito sulla fotografia con smartphone, rivolto ai ragazzi.

Tutte le iniziative sono realizzate alla Casa della Cultura “Italo Calvino”, con ingresso gratuito e Green Pass obbligatorio a partire dai 12 anni.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno