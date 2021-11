Calderara di Reno: consegnati da Coop Reno mille euro in buoni spesa

Pannolini, latte in polvere, omogeneizzati. Questi e altri prodotti per la prima infanzia si potranno acquistare grazie all’iniziativa della Coop Reno “10.000 buoni motivi per ripartire”, che il Comune di Calderara ha fatto propria adattandola alle esigenze della fascia di reddito più bassa della popolazione. Questa mattina in Municipio Luca Stanzani, in rappresentanza della società, ha consegnato al Sindaco Giampiero Falzone e all’assessore comunale al welfare Maria Claudia Mattioli Oviglio quello che per alcune famiglie del territorio sarà un piccolo regalo di Natale: mille euro in buoni spesa, 113 da 5 euro e 29 da 15. L’Amministrazione, nell’accogliere l’invito del gruppo, non ha avuto dubbi nell’individuare i destinatari: «Sentito il Servizio Sociale, che da oggi gestirà la distribuzione – spiega il primo cittadino – abbiamo deciso che saranno i nuclei con Isee inferiore a 9.360 euro a beneficiare dei buoni spesa: avranno un valore totale di 1.000 euro, e potranno essere utilizzati alla Coop di Longara per l’acquisto di prodotti per la fascia 0-3 anni».

I 142 buoni destinati a Calderara – dei 10mila totali indirizzati a 52 Comuni – saranno distribuiti nei prossimi giorni dagli assistenti sociali, che l’assessore Mattioli Oviglio ringrazia per l’impegno e le tante progettualità messe in campo insieme.

«Siamo consapevoli di quanto le Amministrazioni siano costantemente in prima linea anche oggi per aiutare chi é più in difficoltà – ha detto il presidente del cda della Coop Andrea Mascherini -, e abbiamo deciso di dare un nostro contributo alla causa mettendo a disposizione i

buoni: per quanto possa sembrare una goccia nel mare, per qualcuno quella goccia può fare

la differenza. Ci piacerebbe che questo regalo andasse ad aiutare sia situazioni determinate dal Covid che nuclei familiari in difficoltà a prescindere dall’attuale crisi».

