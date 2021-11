Crevalcore, 50 mila euro a fondo perduto per tutte le associazioni

A partire dal primo novembre e fino al 30 novembre, le associazioni di Crevalcore potranno richiedere un contributo a fondo perduto. Infatti l’Amministrazione Comunale ha stanziato un budget di 50 mila euro per sostenere le realtà associative che hanno subito contraccolpi in seguito alla pandemia da Covid-19.

L’assessore all’associazionismo Donatello Poluzzi ricorda che “Il contributo è destinato alle associazioni del territorio Organizzazoni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e Proloco, tutte realtà fatte di persone che dedicano il loro tempo alla comunità a titolo volontario. L’obiettivo quindi è quello di sostenerle in questo particolare e difficile periodo in cui le loro attività sono state limitate e danneggiate, anche economicamente, dall’emergenza Covid-19. Questa è l’ulteriore azione messa in campo e che si accompagna a diverse altre già intraprese, tra cui, a titolo di esempio l’esenzione dal pagamento degli impianti sportivi alle società utilizzatrici daa più di un anno e almeno fino al 31 dicembre 2021.”

L’avviso è presente sul sito e i soggetti beneficiari potranno ricevere fino ad un massimo di € 2.500. Sarà possibile presentare domanda dal 01 al 30 novembre 2021.

Sonia Camprini

Area Servizi alla Persona e alla Comunità

Comunicazione, sport, turismo e associazionismo