Crevalcore: il Comune trasferito in piazza per un giorno

Infodesk e sportello mobile dell’anagrafe del Comune in piazza durante la “Giornata del Ringraziamento e la Festa dei sapori e del Cioccolato” a Crevalcore

Domenica 21 novembre, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, uno sportello mobile dell’Anagrafe sarà a disposizione dei cittadini, durante la “Giornata del Ringraziamento e la Festa dei sapori e del Cioccolato” a Crevalcore.

Le parole del sindaco Marco Martelli – “Grazie all’ospitalità degli organizzatori, il Comune aprirà un vero e proprio sportello mobile per fornire informazioni, consulenze e alcuni servizi ai cittadini di Crevalcore in tema di transizione digitale. Nell’ambito del progetto Digitale Comune, coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, anche il Comune di Crevalcore infatti si sta impegnando per accompagnare i propri cittadini nell’uso dei nuovi strumenti. Quella di domenica è l’occasione per rimarcare la vicinanza dell’Amministrazione nel poter essere una delle porte di accesso al mondo digitale. Comprendiamo la difficoltà e la fatica, che è di tutti noi, nell’utilizzo dei nuovi strumenti digitali e perciò intendiamo sempre più rappresentare un sostegno e un punto di riferimento per chi ne dovesse avere bisogno.“

Nella mattinata di domenica saranno presenti alcuni operatori del Comune di Crevalcore per fornire informazioni e consulenza su PagoPA, Spid e App IO. Inoltre sarà possibile, direttamente allo sportello mobile, accedere ai seguenti servizi: attivare lo Spid, prenotare un appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), riottenere i codici CIE per chi li avesse smarriti e infine avere una guida per l’ottenimento dei certificati online.

Ufficio Comunicazione Comune Crevalcore