Crevalcore, rifiuti differenziati smaltiti come indifferenziata: indagine in corso di Geovest

Come anticipato, pubblico la risposta che ho ricevuto da Geovest sulla vicenda oramai nota dei rifiuti smaltiti non correttamente. Si tratta naturalmente dell’avvio del procedimento di indagine interna sulla quale vi terrò aggiornati in quanto come promesso voglio procedere con la massima trasparenza.



dalla pagina Fb di Marco Martelli

Buongiorno Sindaco,

nel vedere il video siamo rimasti sconcertati e consideriamo quanto successo inaccettabile.

Stamattina abbiamo identificato i responsabili e procederemo con tutte le azioni in nostro potere per far sì che questo rimanga un episodio isolato e che non venga a verificarsi nuovamente in futuro, confermando la nostra intenzione di procedere con un’azione sanzionatoria nei loro confronti.

Le procedure, condivise e specificate nel contratto di conferimento sottoscritto con il Socio Selvabella, sono chiare e prevedono sempre la raccolta dei rifiuti in modo differenziato.

Ci rendiamo conto del danno d’immagine e capiamo l’indignazione dei cittadini perché è la stessa nostra nel vedere anni di lavoro e sforzo gettati via per l’incuranza e l’inadempienza del Socio Selvabella.

Con questo non vogliamo dare al Socio tutta la responsabilità, perché nostro è il compito di controllo della corretta esecuzione delle attività.

Ribadiamo che per noi questa resta una situazione inaccettabile, anche se isolata, che verrà certamente punita con una penale. Inoltre, confermiamo la nostra ferma intenzione di mettere in campo ulteriori azioni di controllo delle attività di raccolta rifiuti.

Ringraziamo l’azione dei cittadini, fondamentale per segnalare e vigilare sulle attività di raccolta dei rifiuti, per la segnalazione dell’episodio.

Restiamo dunque vigili e attenti, oltre che sempre presenti e operativi sul territorio per qualsiasi problematica.



Cordialità



William Maccagnani Presidente

Novello Lodi Coordinatore della Direzione