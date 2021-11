Elezioni del Consiglio metropolitano: domenica 28 novembre alle urne 837 elettori tra Sindaci e Consiglieri

Sono quattro le liste presentate alle elezioni del Consiglio metropolitano, per un totale di 49 candidati. 837 gli elettori (Sindaci e consiglieri dei 55 Comuni del territorio) che domenica 28 novembre si recheranno alle urne a Palazzo Malvezzi (dalle 8 alle 23) per eleggere i 18 componenti dell’Assemblea di Palazzo Malvezzi.

Come funziona il voto

Il “peso” del voto di ogni elettore non è identico, ma dipende dalla popolazione del comune presso cui esercita la carica: all’aumentare della popolazione aumenta il peso del voto.

I comuni sono stati divisi in 6 fasce in base alla popolazione e per ciascuna di esse è stato determinato (con calcolo previsto dalla legge) unindice di ponderazione.

Il voto di ciascun consigliere sarà moltiplicato per l’indice di ponderazione. Ad esempio il voto dei consiglieri della fascia dei comuni più piccoli sarà moltiplicato per 19, quello dei consiglieri di Bologna per 945, quello dei consiglieri di una delle fasce intermedie per 192…

A ogni fascia corrisponde un colore; agli amministratori che si recheranno al seggio sarà consegnata una scheda del colore corrispondente alla fascia di popolazione del comune in cui è esercitata la carica. Ad esempio ai consiglieri appartenenti alla fascia di comuni con minore popolazione (da 3.000 a 5.000 abitanti) verrà consegnata una scheda di colore azzurro, a quelli del Comune di Bologna gialla, ecc..

In seguito allo spoglio sarà calcolata la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista. A ogni lista cioè saranno attribuiti i voti espressi moltiplicati per l’indice di ponderazione della fascia di comuni corrispondente.

I seggi saranno poi attribuiti ai candidati con il numero di preferenze più alto nell’ambito di ciascuna lista. In caso di parità i seggi saranno assegnati ai candidati il cui sesso è meno rappresentato all’interno di quella lista e in seconda battuta al candidato più giovane.

Ecco le quattro liste:

Rete Civica-Progetto Emilia Romagna – 10 candidati

Alleanza metropolitana – 9 candidati

Bologna metropolitana-Centro Sinistra – 18 candidati

Uniti per l’alternativa – 12 candidati

I candidati

cittametropolitana.bo.it