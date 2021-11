La “Giornata del Ringraziamento e la Festa dei sapori e del Cioccolato” a Crevalcore

“Un momento bellissimo in cui finalmente la comunità crevalcorese si ritrova nelle sue occasioni liete. Per questo non possiamo che ringraziare tutta la Proloco Crevalcore, e la sua presidentessa Silvia Ferrarini, e la Coldiretti della Sezione di Crevalcore per essersi impegnati nell’organizzazione dell’evento, mostrando come sempre di adoperasi per far emergere il bello del nostro paese.” – Queste le parole dell’assessore al commercio Donatello Poluzzi.

Sabato 20 e domenica 21 novembre 2021, con il Patrocinio del Comune di Crevalcore, e l’organizzazione di Pro Loco Crevalcore e di Coldiretti sezione di Crevalcore, si terrà la tradizionale Giornata del Ringraziamento e la Festa dei sapori e del cioccolato.

La piazza del paese e le vie principali saranno nuovamente animate, a partire da sabato 20, con gli stand degli espositori del gusto e dell’oggettistica.

Ad accompagnare il tutto, ci saranno le gastronomie regionali e i sapori dell’autunno con le immancabili caldarroste. A rendere dolce il tempo ci penserà la cioccolata in tutte le sue declinazioni, vero comfort food!

La domenica vedrà la tradizionale sfilata dei trattori, Messa e benedizione delle macchine agricole e il Concerto delle Campane e la presenza del mercato contadino con frutta e ortaggi del territorio .

Immancabile poi l’”Investitura del maiale”, con dimostrazioni delle lavorazioni della carne, mentre per i più piccoli sarà possibile visitare la mostra degli animali e fare una passeggiata con l’asinello.

Con l’occasione, “show cooking” bolognese con la sfoglina Claudia Trevisani che, oltre a realizzare alcune pietanze tipiche della tradizione locale, presenterà anche il proprio libro “Le ricette della tradizione, tra Bologna, Ferrara e Modena”. Ad intervistarla, l’assessora alla cultura e al turismo Mariarosa Nannetti.

I negozi e i ristorante rimarranno aperti.

L’evento sarà regolato dalle vigenti norme per sagre e fiere che consente l’accesso all’area ai possessori di Green Pass.

Ufficio Comunicazione Comune Crevalcore