“Legàmi a teatro”, secondo spettacolo della rassegna teatrale a Calderara

Culturara presenta il secondo spettacolo della rassegna teatrale.

Sabato 20 novembre alle 21 allo Spazio Reno “Viola e il bosco”, dai 4 anni in su.

La piccola rassegna teatrale Legàmi prosegue sabato 20 novembre con una tenera, intensa storia destinata sia a bambini che agli adulti. Viola e il bosco, in programma al Teatro Spazio Reno alle ore 21, racconta i momenti importanti della vita della protagonista, della vita di tutti noi: quando Viola è ancora una bambina, quando deve imparare cose difficili, quando arriva per lei il tempo di sposarsi e poi di invecchiare. Il suo racconto vive della scansione temporale degli appuntamenti di una vita che è la sua, ma nella quale il pubblico si rispecchia. Sulla scena azioni che toccano con delicatezza, poesia e leggerezza tanti temi: la solitudine, la ciclicità della vita, il bosco, il cambiamento. Lo sguardo universale di Viola, verso un bosco-mondo che è poi la vita, conquista i bambini e i grandi, fa sorridere e riflettere. L’età consigliata è dai 4 anni in su, lo spettacolo è adatto alle famiglie.

Il biglietto, per questo come per gli altri appuntamenti di Legàmi, ha il costo simbolico di 3 euro. Gli spettacoli sono gestiti in ottemperanza alle vigenti norme sanitarie relative all’emergenza Covid-19. Ingresso consentito previa presentazione del Green Pass, a partire dai 12 anni. Durante lo spettacolo sarà necessario l’utilizzo della mascherina.

Sabato 20 novembre 2021 – ore 21:00

Associazione Culturale S.T.A.R.

Viola e il bosco

con Marta Zotti

collaborazione drammaturgica e regia di Silvano Antonelli

per bambini dai 4 anni e famiglie

«Viola era piccola come una castagna.

E i l bosco era grande. Grandissimo.

E nel bosco c’erano tante strade.

Come nella vita.

Dove prima sei una bambina, poi diventi un po’ grande, poi ancora più grande.

E poi incontri tante persone e ti succedono tante cose e poi… e poi…e poi ti accorgi che il bosco l’hai attraversato tutto.

E tu?

…e tu sei sempre rimasta piccola come una castagna.»

Info e prenotazioni

Teatro Spazio Reno

tel. 051.722700

teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it