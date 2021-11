Persiceto, 19 nuovi volontari per la Protezione Civile

Si è da poco concluso il corso base per la formazione dei nuovi volontari della sezione locale di Protezione Civile, che raggiunge così il traguardo di 150 volontari iscritti. Domenica scorsa, inoltre, il Gruppo Sommozzatori è stato impegnato in un’esercitazione in piscina per affinare alcune tecniche di soccorso e salvataggio in acqua.

Complimenti alle nuove reclute e grazie a tutti i volontari per l’impegno costante al servizio della #sicurezza sul territorio.

dalla pagina Fb Comune Persiceto