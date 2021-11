Persiceto, inaugurata la mostra fotografica “Vita interiore tra violenza e rinascita”

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, domenica pomeriggio alle ore 16.30 si è tenuta l’inaugurazione della mostra fotografica “Vita interiore tra violenza e rinascita” allestita nei suggestivi spazi della Chiesa di Sant’Apollinare e organizzata da Udi sezione di Persiceto in collaborazione con Circolo fotografico Il Palazzaccio e Biblioteca comunale “Giulio Cesare Croce” Sezione Adulti.

La mostra è aperta alle visite nei seguenti giorni e orari: giovedì, venerdì e sabato 17-20, domenica 10.30-12.30 e 17-20. Possibilità di visite guidate per le scuole. Ingresso gratuito con Green Pass obbligatorio. Per maggiori informazioni: Biblioteca “G. C. Croce”, tel. 051.6812961 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 14-19 e il mercoledì e sabato ore 8.30-13.00), bibliocroce@comunepersiceto.it

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto