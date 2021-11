Persiceto, modifiche alla viabilità su via Crevalcore

Lunedì 22 e mercoledì 23 novembre 2021 in alcuni tratti di via Crevalcore (SS 568 di Crevalcore) sono previste modifiche alla viabilità per consentire i lavori di risanamento superficiale della pavimentazione.

In particolare l’Anas ha disposto la circolazione a senso unico alternato dalle 8.45 alle 17.45 nei seguenti tratti:

dal km 17+000 al km 20+000

dal km 11+200 al km 12+700

dal km 10+700 al km 5+900

dal km 0+400 al km 3+200

La lunghezza massima del tratto interessato dalle lavorazioni sarà di 450 m

Nell’ambito dell’area di cantiere saranno inoltre in vigore il limite massimo di velocità a 30 Km/h e il divieto di sorpasso.

comunepersiceto.it