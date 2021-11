Persiceto: rapina una parafarmacia ma poi si pente

Il fatto è accaduto domenica 31 ottobre nella parafarmacia di via Cristoforo Colombo, nei pressi dell’ospedale di San Giovanni in Persiceto.

Era quasi l’ora di chiusura per la pausa pranzo quando un uomo, con il volto coperto, è entrato nel locale e con fare minaccioso ha chiesto il denaro presente nella cassa, circa 300€; ma poi il colpo di scena, il rapinatore dopo qualche attimo di esitazione ha restituito il denaro e chiedendo scusa ai dipendenti della parafarmarcia si è allontanato dal luogo.

I carabinieri di San Giovanni in Persiceto stanno ora vagliando le immagini acquisite dalla videosorveglianza per cercare di identificare il rapinatore pentito.