Persiceto, tariffa rifiuti: ritardo avvisi prima rata 2021

Geovest ha comunicato al Comune che le fatture della prima rata 2021 della Tariffa corrispettiva puntuale saranno emesse in ritardo a causa di problemi informatici. La scadenza del pagamento della prima rata, prevista per il 30 novembre 2021, sarà quindi rideterminata in base ai tempi di emissione delle fatture, senza sanzioni a carico degli utenti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.geovest.it oppure contattare Geovest, al numero verde Geovest 800.276650, attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 12.45, martedì e giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14 alle 16.30 e sabato (solo per mancate raccolte) dalle 8.45 alle 12.45, o via mail all’indirizzo info@geovest.it

