14 e 15 dicembre: “Il matrimonio di Rosa” al cinema Giada di Persiceto

La rassegna “Film&Film”, curata dal Cinema Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, continua ad offrire l’opportunità ogni martedì e mercoledì di vedere sul grande schermo, a un prezzo ridotto, alcuni recenti film d’essai segnalati da critica e pubblico.

Martedì 14 e mercoledì 15 dicembre alle ore 21 è in programma “Il matrimonio di Rosa”, di Icíar Bollaín con Candela Peña, Nathalie Poza, Sergi López. Spagna 2020, commedia, durata 97’.

Vincitore dei Premi Goya per miglior attrice non protagonista e miglior canzone.

Rosa ha un lavoro estenuante, un fratello ingombrante, un padre troppo presente, una sorella piuttosto sfuggente, una figlia che ritorna a casa sola e con due bambini e un fidanzato che riesce a vedere a stento. Troppo abituata a mettere sempre i bisogni degli altri prima dei suoi, Rosa sta per compiere 45 anni e la sua vita non solo è fuori controllo, ma è molto lontana dall’essere qualcosa che può definirsi “sua”. Decide così di dare uno scossone alla propria vita e realizzare il sogno di riaprire la vecchia sartoria della madre, ma prima vuole organizzare un matrimonio molto speciale: un matrimonio con se stessa. Senza rivelare a nessuno le proprie intenzioni Rosa convoca i fratelli e la figlia come testimoni ma scoprirà presto che cambiare la sua vita non sarà una facile impresa… Una commedia ben riuscita sull’importanza di amare se stessi con la giusta misura.

Appuntamento successivo: 21 e 22 dicembre, “La scuola cattolica”

Costo:

Biglietti: interi € 5,50; ridotti (anziani, mil/ragazzi, Carta giovani) € 5,00.

Green Pass obbligatorio

Per informazioni:

Tel: 051.822312, www.cinemagiada.it