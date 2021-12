L’Associazione Carnevale Persiceto comunica che, per l’evolversi della situazione epidemiologica, nelle date previste del 20 e 27 febbraio non si svolgerà il 148° Carnevale Storico Persicetano. I corsi mascherati sono stati posticipati a primavera; le date esatte verranno comunicate non appena confermate da tutti gli enti e le associazioni che concorrono alla realizzazione della manifestazione.

