21 e 22 dicembre: “La scuola cattolica” al cinema Giada di Persiceto

La rassegna “Film&Film”, curata dal Cinema Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, continua ad offrire l’opportunità ogni martedì e mercoledì di vedere sul grande schermo, a un prezzo ridotto, alcuni recenti film d’essai segnalati da critica e pubblico.

Martedì 21 e mercoledì 22 dicembre alle ore 21 è in programma “La scuola cattolica”, di Stefano Mordini con Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Emanuele Maria Di Stefano, Giulio Fochetti, Leonardo Ragazzini. Italia 2021, drammatico, durata 106’.

Vietato ai minori di 18 anni

Che cosa sono stati gli anni Settanta in una certa città, un certo quartiere, una certa scuola? Ha provato a raccontarlo in un romanzo di oltre mille pagine Edoardo Albinati, che nel 1975 era un adolescente romano di buona famiglia e frequentava un liceo privato del quartiere Trieste, isola di privilegio in cui i genitori medio e altoborghesi “mettevano al riparo” i loro figli dal clima politico del tempo. Quell’anno alcuni ex studenti della stessa scuola avrebbero compiuto uno dei delitti più efferati della storia italiana, il massacro del Circeo, e Albinati, nel suo romanzo fiume vincitore del Premio Strega 2016, avrebbe raccontato quella mala educacion capace di generare mostri. Stefano Mordini trasporta sullo schermo quel vulnus mai realmente rimarginato della storia italiana recente e invita a riflettere su una concezione tossica della mascolinità.

Appuntamenti successivi:

Costo:

Biglietti: interi € 5,50; ridotti (anziani, mil/ragazzi, Carta giovani) € 5,00.

Green Pass obbligatorio

Per informazioni:

Tel: 051.822312, www.cinemagiada.it