23 dicembre 1984, la strage del Rapido 904

Il 23 dicembre del 1984 alle 19.08 a San Benedetto Val di Sambro esplode una bomba sul treno Rapido 904. L’attentato, che per i media diventò subito la “strage di Natale”, avvenne presso la Grande galleria dell’Appennino subito dopo la stazione di Vernio, sul rapido partito da Napoli e diretto a Milano, affollato di italiani in viaggio per le feste. Il bilancio fu di 16 morti e di 266 feriti.

Un tragico bis per San Benedetto Val di Sambro, dove nell’estate del 1974 una cellula neofascista aveva organizzato un attentato contro il treno Italicus.

