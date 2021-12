31 dicembre al Teatro Fanin di Persiceto

Venerdì 31 dicembre, ore 22

Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3c

San Giovanni in Persiceto

La compagnia Liuzzi e Zantonello presentano

“Chissà se va”, commedia musicale con le canzoni di Raffaella Carrà

Il duo teatrale, di adozione bolognese, formato da Alessandro Liuzzi e Andrea Zantonello ha all’attivo, da diversi anni a questa parte, diverse produzioni di spettacoli che spaziano dalla commedia brillante al dramma più crudo, molti dei quali in veste doppia di attori e autori.

Dopo indipendenti e separate formazioni nell’ambito della recitazione, i due attori hanno unito, rispettivamente, le loro origini del Sud e del Nord per dare vita a un sodalizio artistico che cancellasse qualunque barriera ideologica e si ponesse come obiettivo principale l’abbattimento di qualunque preconcetto sociale a sostegno della inclusività a tutto tondo, attraverso l’empatia che solo la recitazione dal vivo può avere.

In questo modo Liuzzi e Zantonello si sono fatti portavoce, nel loro piccolo, di messaggi sociali importanti raccontati anche attraverso la risata ricevendo il sostegno, nei loro progetti, di compagni attori e attrici sempre diversi che vanno a caratterizzare, così, una Compagnia sempre in continuo divenire e perfettamente plasmabile ad ogni nuovo progetto.

Un testo teatrale che, in chiave estremamente leggera e brillante, porta in scena l’altalena dell’amore nelle coppie di ogni genere e tra genitori e figli in arrivo e già al mondo. Un susseguirsi di equivoci, gag esilaranti, visite inaspettate che sconvolgono equilibri di coppia, mamme eccentriche e mine vaganti saranno l’intreccio attraverso il quale si svilupperà una storia di famiglie, raccontata con i più grandi successi di Raffaella Carrà.

Prezzo unico € 20,00 comprensivo di brindisi di mezzanotte con panettone nel foyer

Per acquistare i biglietti on line clicca qui