Appuntamento oggi pomeriggio alle 17.30 in piazza del Popolo per l’accensione dell’albero di Natale, che sarà preceduta e accompagnata dall’evento itinerante “In cammino verso il Natale”, organizzato da Fondazione Amici dei bimbi – Polo d’Infanzia e Coro CAT Gardeccia.

Inoltre, presso il Circolo Matteotti in via Pellegrini 5/7, sarà possibile visitare il presepe nel giardino interno.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto