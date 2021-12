A Persiceto si ritorna a Teatro!

Sta per iniziare la stagione teatrale 2021-2022 del Comune di Persiceto, promossa come sempre in collaborazione con i teatri di Crevalcore e di Sant’Agata Bolognese, riuniti sotto l’ormai storico logo di TTTXTE. Sei in tutto gli spettacoli previsti a Persiceto, con artisti di grande talento, in grado di attrarre pubblici diversi e restituire un po’ di spensieratezza e normalità dopo due anni lontani dai teatri.

“Siamo molto felici – dichiara l’assessore alla cultura Maura Pagnoni – di poter invitare di nuovo gli spettatori a teatro. Dopo la positiva esperienza di spettacoli all’aperto, promossa dal Comune l’estate scorsa, a gennaio rientreremo all’interno del Teatro Comunale e del Teatro Fanin per l’avvio della 41ª edizione della stagione teatrale comunale, con ben due rassegne: L’arte della parola: storie di vita comuni… che si terrà al Teatro comunale e Non preoccuparti, c’è il teatro! che si terrà al Teatro Fanin, per un totale di sei spettacoli”.

La prima rassegna inizia il 20 gennaio con “L’abisso” di e con Davide Enia. Un racconto urgente, profondo, attuale, anche per affrontare attraverso la narrazione l’indicibile tragedia contemporanea degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo.

Il 4 febbraio, sarà la volta di “Sandro” un monologo scritto da Christian Poli diretto da Nicola Bonazzi e interpretato da Andrea Santonastaso. Lo spettacolo è dedicato a Sandro Pertini, alla sua statura politica e umana e ad alcune sue immagini a cui noi associamo momenti indimenticabili della storia recente italiana (la vittoria dei Mondiali di calcio nel 1982 o la strage alla stazione di Bologna).

Il 31 marzo si terrà “Mio padre: appunti sulla guerra civile” di e con Andrea Pennacchi, musiche dal vivo Giorgio Gobbo, Graziano Colella alla batteria, Gianluca Segato alla lap steel guitar. La morte del padre, vissuta come un novello Telemaco che si mette alla ricerca della storia da partigiano e prigioniero del genitore. Un’Odissea di ritorno in un’Italia devastata dalla guerra, in cui si spera di trovare insegnamenti su come si mettono a posto le cose.

L’1 febbraio prende avvio, al Teatro Fanin, la seconda rassegna con “Dove sono le donne?” di e con Michela Murgia, illustratore Edoardo Massa, drammaturgia sonora di Francesco Medda Arrogalla. Dopo aver interpretato in scena il premio Nobel Grazia Deledda nello spettacolo “Quasi grazia”, Michela Murgia, autrice tra le più impegnate nelle battaglie civili, porta per la prima volta in teatro il suo punto di vista sulla ‘questione femminile’ in un lucido monologo che supera per sempre gli angusti confini delle quote rosa.

Il 5 marzo appuntamento con Ivano Marescotti e l’Orchestra Mirko Casadei e il loro “Il ballo – sté bàl é ciàpa al dòn”. Quello che succedeva prima della discoteca, sale da ballo, dancing, balera, arene, case del popolo, tutto quel mondo passato raccontato e interpretato da Marescotti e dall’orchestra di Mirko Casadei, erede della tradizione della musica e del ballo liscio romagnolo di Secondo e Raoul Casadei.

Il 22 marzo chiusura della stagione con “Oblivion Rhapsody” con gli Oblivion (Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli) e per la regia di Giorgio Gallione. Per rispondere alla domanda “quando rifate i Promessi Sposi in 10 minuti?” il famoso gruppo teatrale ripropone cento minuti di show al cento per cento Oblivion. Uno spettacolo ricco di sorprese per una festa imperdibile in cui brindare all’anniversario dei primi 10 anni della loro attività.

Anche quest’anno sarà possibile scegliere pacchetti che comprendono gli spettacoli dei teatri di Persiceto ma anche di Crevalcore e Sant’Agata Bolognese (12 titoli in tutto), ottenendo sconti sul prezzo dei biglietti. Il vantaggio della formula TTTXTE (TreTeatriPerTe) è di offrire, all’interno di un unico cartellone, un’ampia gamma di spettacoli che vanno dal teatro di narrazione, al teatro civile, dal teatro comico alla commedia d’autore, dal teatro classico alla musica. Le stagioni degli altri teatri saranno pubblicate e consultabili sui siti: www.comune.crevalcore.bo.it e www.teatrobibiena.it

È inoltre possibile sottoscrivere un Abbonamento strenna agli spettacoli in programma al Teatro Comunale o al Teatro Fanin, con la formula “Regala 4 biglietti a chi vuoi tu”.

Sarà possibile sottoscrivere i rinnovi dei vecchi abbonamenti (da sabato 11 dicembre) o l’acquisto di nuovi abbonamenti (da sabato 18 dicembre) sia in presenza presso la Biglietteria del Teatro (corso Italia 72) negli orari di apertura oppure scrivendo a biglietteriateatro@comunepersiceto.it. Per informazioni dettagliate su formule abbonamenti, costi, date e orari di prevendita è possibile consultare il sito www.comunepersiceto.it o chiamare il numero verde dell’Urp 800.069678.

Durante lo svolgimento degli spettacoli, che si terranno tutti alle ore 21, saranno garantite le misure di sicurezza previste dalle disposizioni in vigore per il contrasto al Covid-19.

Ufficio stampa Comune Persiceto