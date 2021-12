Agricoltura, Gallinella (M5S): nuova gestione del rischio, fondi e sostenibilità per il rilancio delle pere italiane

“Le condizioni atmosferiche avverse sommate al devastante impatto della cimice asiatica in aggiunta a varie fitopatie, peraltro in pieno periodo pandemico, hanno comportato una ‘tempesta negativa perfetta’ con un crollo del 70 per cento per le produzioni di pere italiane: uno shock difficilmente sopportabile per qualsiasi tipologia d’azienda. Per questo, con il Ministero delle Politiche agricole, siamo intervenuti per sostenere le imprese del comparto dapprima con 110 milioni di euro di ristori per danni e ora, con un investimento di circa 700 milioni di euro, per un nuovo Fondo di Mutualizzazione Nazionale che possa dare contributi a chi subisce danni da calamità naturali in tempi più rapidi. A ciò si sommano i 250 milioni di euro previsti dall’Organizzazione comune di mercato (Ocm) Ortofrutta, gli ulteriori 250 milioni di euro per le assicurazioni agevolate e forse dovremmo pensare a stabilizzare gli IST, ovvero gli strumenti di stabilizzazione del reddito aziendale”. Lo ha dichiarato il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura, intervenendo all’evento ‘Futurpera’ in corso a Ferrara.

“Dobbiamo, inoltre, garantire liquidità alle imprese – prosegue Gallinella -. Abbiamo già messo in campo diversi strumenti per l’accesso al credito ma si può lavorare per elaborarne di nuovi, dedicati al settore, affinché si riesca ad avere quella serenità finanziaria per programmare e pianificare gli sviluppi futuri. Tra le sfide che ci attendono c’è sicuramente quella della sostenibilità che l’ortofrutta può già affrontare, grazie al decreto ministeriale, affinché si possano aggredire nuovi mercati e si possa rispondere alle esigenze dei consumatori moderni”.

“Infine, cruciale per il settore sarà la misura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza inerente la logistica – conclude Gallinella -. Gli 800 milioni di euro stanziati serviranno a migliorare il trasferimento delle merci, soprattutto in ottica di un aumento dell’export”.

MoVimento 5 Stelle Camera dei Deputati