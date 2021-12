Alla persicetana Patrizia Cremonini il “Premio alla carriera” della Direzione generale archivi

Giovedì 16 dicembre 2021 a Roma, presso il Complesso del San Michele alla presenza del Ministro Dario Franceschini, sono stati assegnati nell’ambito della nostra Direzione Generale Archivi i premi: “Il miglior dipendente dell’anno” ed il “Premio alla carriera” per l’anno 2021.

Fra questi segnaliamo con grande piacere la nostra ex direttrice, la dott.ssa Patrizia Cremonini, a cui è stato consegnato il premio alla carriera quale riconoscimento per la proficua attività di direzione dell’Istituto e per la costante attenzione all’attività didattica e di valorizzazione, condotte sempre con competenza scientifica rigorosa e appassionata (leggi la news completa).

Condividiamo anche le vivissime congratulazioni del Sindaco del Comune di S. Giovanni in Persiceto, e il suo auspicio “che l’esperienza professionale e lavorativa di Patrizia Cremonini, sia un esempio per tutti noi e per le nuove generazioni”.

Archivio di Stato di Modena