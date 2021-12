È con profondo rammarico che dobbiamo annunciare anche per quest’anno l’annullamento dell’evento “Rogo delle Befane a San Matteo della Decima”. Il nuovo decreto non ci consente di poter svolgere la manifestazione in assoluta tranquillità.

A questo punto non ci rimane che darvi appuntamento al 2023.

Saluti dal Comitato Italiano Befanari.

Buona salute a tutti voi.