Anzola, al via lo Spazio Gioco Piccoli

In partenza, martedì 11 gennaio 2022, lo Spazio Gioco Piccoli, servizio senza affido, destinato ai bambini con età compresa fra 0 e 3 anni (non frequentanti altri servizi per l’infanzia) ed ai loro accompagnatori.

Lo Spazio Gioco è un luogo dove incontrarsi fra genitori e fra bambini in un ambiente dedicato, pensato per rispondere ai bisogni dei bambini di questa fascia di età. Sarà presente anche un’educatrice con il compito di preparare lo spazio, predisporre le proposte educative in modo che il bambino possa scegliere in autonomia, organizzare il contesto in modo da renderlo in grado di ospitare con cura i genitori o gli altri adulti accompagnatori, affinchè possano sentirsi tutti accolti e coprotagonisti dell’esperienza.

E’ allestito presso la Biblioteca sita in Piazza Giovanni XXIII, n. 2 al primo piano con accesso diretto dalla Piazza.

Il servizio prevede una iscrizione e una quota annuale da versare bimestralmente (vedi allegati).

Gli orari di frequenza saranno il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.30.

I bambini dovranno essere in regola con le vaccinazioni e gli adulti essere in possesso di Super Green Pass.

Si precisa che per iscriversi è necessario inviare il modulo di iscrizione e l’accordo di responsabilità compilati e firmati.

