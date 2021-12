Anzola, annullati tutti gli eventi fino all’Epifania

Sono annullati gli eventi previsti per le feste natalizie fino al 6 di gennaio, come da normativa del Decreto Legge “Festività”.

In particolare non si svolgeranno gli eventi della festa della Befana a Notti di Cabiria e la Sacra Rappresentazione itinerante lungo via Goldoni, entrambe previste per il 6 di gennaio.

Per gli eventi successivi sarà valutato l’andamento pandemico al fine di garantire sicurezza sanitaria compatibile con il loro svolgimento.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola