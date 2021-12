Anzola: cane avvelenato, taglia da 3000 euro per scovare il colpevole

Una taglia da 3000 euro per trovare il colpevole che ha avvelenato Sally, un pastore tedesco di 9 anni. E’ quanto sta accadendo ad Anzola dell’Emilia dove la morte dell’animale ha commosso tante persone.

“Giovedì scorso (18 novembre ndr) Sally è stata trovata morta, avvelenata da un topicida che qualcuno gli ha somministrato. Una morte agghiacciante per un bellissimo animale che non aveva mai fatto del male a nessuno. Sally era il cane dei miei vicini. Aveva fatto compagnia per tanti anni a Francesca e Valentina, le figlie della famiglia Baraldi, che sono cresciute con lei e che, una bella mattina della settimana scorsa, hanno constatato che Sally era stata uccisa.

Io e Lucio Baraldi, il “papà” di Sally, offriamo una ricompensa di 3000 euro a chiunque fornirà indicazioni utili o testimonianze che portino all’arresto o permettano di perseguire penalmente questo assassino. Chiunque possegga delle informazioni, o abbia visto o udito qualcosa, può scriverci su Messenger o contattare personalmente me o Lucio. Ricompenseremo ogni indizio che si riveli utile e, in caso di segnalazioni anonime, doneremo l’intera somma al canile di Anzola dell’Emilia”. (dal profilo Fb di Paolo A Ruggeri)