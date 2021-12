Anzola dell’Emilia: “Voci di Memoria e Futuro. Per commemorare il Rastrellamento del 5 dicembre 1944”

Domenica 5 dicembre ore 20.30

Sala polivalente della Biblioteca

Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola dell’Emilia

siete invitati all’evento:

Voci di Memoria e Futuro. Per commemorare il Rastrellamento del 5 dicembre 1944 ad Anzola dell’Emilia.

Gli allievi del Centro Culturale Anzolese, diretti dai maestri Sergio Altamura (docente di chitarra) e da Max D’Adda (docente di batteria) ci propongono una performance unica.



Hanno creato per l’occasione un tappeto di suoni per interpretare testi di Roberto Roversi, Italo Calvino, Armando Gasiani (riportato da Alessandro De Lisi).

Canteranno una canzone di Giorgio Gaber e altro… che scoprirete la sera del concerto.



Prenotazione obbligatoria con ingresso libero previa esibizione del super green pass.

Per info e prenotazioni telefonare o scrivere in biblioteca nei seguenti giorni e orari: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30

biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it tel. 0516502222

Per leggere il programma di tutte le iniziative che commemorano il Rastrellamento vai al SITO