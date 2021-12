Bologna, flash mob di Legambiente per ribadire l’urgenza di ridurre l’inquinamento atmosferico in città

CI SIAMO ROTTI I POLMONI! È lo slogan del flash mob organizzato da Legambiente a Bologna nell’ambito della Clean Cities Campaign, una campagna europea sostenuta da un cartello di associazioni dell’Unione Europea, che punta al miglioramento radicale della qualità dell’aria attraverso stili di mobilità più sostenibile, alla ridistribuzione dello spazio urbano in favore delle utenze deboli e alla conversione dei trasporti all’elettrico.

Proprio per denunciare i livelli di inquinamento atmosferico a Bologna e ribadire la necessità di una mobilità a zero emissioni per tutte le principali città italiane entro il 2030, Legambiente Emilia-Romagna sarà presente lunedì 13 dicembre alle ore 11.00 in piazzale Medaglie d’Oro.



Una mobilitazione che vedrà gli attivisti muniti di maschere antigas, scelte per simulare uno scenario di un futuro non troppo lontano; specie se le emissioni inquinanti nelle città italiane non verranno immediatamente e drasticamente ridotte, in rispetto dei nuovi obiettivi europei ma, soprattutto, per rientrare nei nuovi e più stringenti limiti di esposizione fissati dall’OMS.

Ufficio Stampa – Legambiente Emilia Romagna