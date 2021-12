Bologna: le sorprese di Natale dello Zecchino d’Oro

Lo Zecchino d’Oro ha da poco chiuso la 64ª edizione e già si prepara a tornare nelle case dei bambini con due appuntamenti speciali dall’Antoniano di Bologna, in onda su Rai Uno il pomeriggio della Vigilia e la mattina di Natale, per festeggiare con tutte le famiglie. Aperti, inoltre, i casting per i nuovi solisti della prossima edizione dello Zecchino d’Oro.

GLI SPECIALI DI NATALE – Due puntate per passare le feste insieme al Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e cantare le canzoni dello Zecchino d’Oro e i classici natalizi. Per la regia di Maurizio Ventriglia.

Si inizia venerdì 24 dicembre alle ore 17.05 su Rai Uno con “L’Attesa”, un pomeriggio di emozioni e musica condotto da Paolo Belli e Cristina D’Avena, con il nuovo personaggio del mondo di Zecchino, l’asinello Nunù, che abbiamo conosciuto durante Zecchino 64, i Buffycats del cartone animato “44 gatti” e personaggi della serie Pinocchio & Friends. Con loro due ospiti speciali: Claudio Cecchetto, a cui il Piccolo Coro e Nunù dedicheranno un omaggio per i 40 annidella sua celebre canzone “Gioca Jouer”, e Giovanni Caccamo,che porterà all’Antoniano il suo ultimo brano “Il cambiamento”. Dal 64° Zecchino d’Oro ritroveremo Elisa, Francesco Paolo e Camilla con la loro “Il ballo del ciuaua” e Vittoria, che ci canterà “Potevo nascere gattino”, terza classificata nella finalissima.

Riascolteremo anche, con il nuovo videoclip, “Amazzonia”, il nuovo brano del Piccolo Coro e Orietta Berti.

Si prosegue il 25 dicembre alle 9.35 su Rai Uno: Paolo Belli e Cristina D’Avena tornano alla conduzione di “Lo Zecchino di Natale”. Una mattina in compagnia, per scambiarsi gli auguri e immaginare insieme un futuro migliore: ospiti e canzoni saranno, infatti, accompagnati da alcune clip del Piccolo Coro con messaggi di speranza.

Accanto ai beniamini dei più piccoli, gli immancabili Buffycats e Nunù e i protagonisti della serie animata “Summer & Todd”, arrivano sul palco dell’Antoniano tanti ospiti speciali: Giovanni Allevi, che suonerà il suo ultimo lavoro musicale “Our future” e racconterà il progetto “Don Giovanni” realizzato con l’Orchestra Senzaspine, insieme alle musicoterapeute del Centro Terapeutico di Antoniano; Omar Lambertini e Anna Maria Allegretti che regaleranno una canzone natalizia “Di favole e di sogni”; Concita De Gregorio che leggerà un estratto dal suo ultimo libro “Lettera a una ragazza del futuro”.

Ritroveremo anche Nicole Marzaroli, interprete de “L’anisello Nunù”, dall’edizione numero 60 della kermesse, per un particolare incontro con Nunù che si preannuncia pieno di sorprese.

Dall’ultima edizione di Zecchino d’Oro tornano, invece, la canzone vincitrice, “Superbabbo”, cantata da Zoe, e la seconda classificata “Ci sarà un po’ di voi” interpretata dalla piccola Veronica.

Lo spirito natalizio è soprattutto solidarietà: anche in questa occasione, infatti, la musica dello Zecchino d’Oro supporta la campagna “Operazione Pane“, che so­stie­ne 17 men­se fran­ce­sca­ne in Italia e una ad Aleppo, aiu­tan­do mamme, papà e bimbi in difficoltà e che sarà presente in ogni puntata con le sue storie e i suoi protagonisti (www.operazionepane.it).

AL VIA I CASTING PER ZECCHINO D’ORO 65 – Per tutti i bimbi fan di Zecchino d’Oro, che non vedono l’ora di tornare a cantare le canzoni dello Zecchino, oltre agli speciali di Natale, c’è un’altra sorpresa: lo Zecchino d’Oro è già al lavoro per preparare la prossima edizione, la numero 65, a partire dalla ricerca dei piccoli solisti che interpreteranno le canzoni in gara il prossimo anno. Da oggi, lunedì 20 dicembre 2021, fino a lunedì 28 febbraio 2022, gli aspiranti cantanti potranno caricare il loro video provino sulla piattaforma web dedicata.

I bimbi che vogliono provare a giocare, divertirsi e diventare protagonisti del prossimo Zecchino d’Oro possono caricare, sul sito zecchinodoro.org, un video della durata di un minuto in cui eseguono una canzone da scegliere tra un gruppo di brani del repertorio dello Zecchino d’Oro – disponibili sempre sul sito – insieme a un breve video di presentazione.

La procedura di selezione, totalmente gratuita, è rivolta a tutte le bambine e i bambini tra i 3 e i 10 anni. L’obiettivo non è quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli interpreti più adatti per i brani in gara al prossimo Zecchino d’Oro.

Per partecipare ai casting di Zecchino d’Oro: casting.zecchinodoro.org

