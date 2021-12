Crevalcore, il Consiglio Comunale invita ad astenersi dall’uso di petardi, fuochi e botti

Il Consiglio Comunale invita ad astenersi dall’uso di petardi, fuochi e botti, evitando anche situazioni di assembramento e aggregazione che contrastino con le norme antiCovid.

I botti e i fuochi sono infatti potenzialmente dannosi per le persone e gli animali, oltre che per le cose.

Infatti anche in questo frangente è responsabilità di tutti evitare situazioni che possano aggravare ulteriormente il carico di lavoro di sanitari, personale medico e della sicurezza.

Divertimento senza spavento.

Buon 2022 a tutti e a tutte!

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore