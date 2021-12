FdI Bologna: “Opposizione al Passante”

Lunedì 27 in Consiglio Comunale si voterà l’ultima delibera sul Passante di Mezzo prima dell’inizio dei lavori per realizzare un’infrastruttura inutile sul piano della mobilità e dannosa per gli enormi disagi nella realizzazione.

Fratelli d’Italia terrà una ferma opposizione al Passante anche in Comune, esattamente come ha già fatto in Regione, dove è stato l’unico partito a fare le barricate contro il Prit (Piano Regionale dei Trasporti), posizione intransigente tradotta con un voto contrario, di cui siamo orgogliosi.

Anche in Comune continueremo ad opporci all’opera e proporremo il completamento dell’anello autostradale e tangenziale a SUD della Città, opera più utile, meno costosa e con pochi disagi nella realizzazione.

Lo dichiarano:

Francesco Sassone – Capogruppo FDI Consiglio Comunale Bologna

Felice Caracciolo – Consigliere Comunale FDI Bologna

Stefano Cavedagna – Consigliere Comunale FDI Bologna

Marta Evangelisti – Consigliere Comunale FDI Bologna

Manuela Zuntini – Consigliere Comunale FDI Bologna