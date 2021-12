“Le radici della memoria” – 77° anniversario del Rastrellamento di Amola, Le Budrie e Borgata Città

La notte fra il 4 e il 5 dicembre 1944, nelle campagne persicetane fra Amola, Le Budrie e Borgata Città, alcuni reparti delle SS tedesche, paracadutisti della divisione Goering e gruppi fascisti rastrellarono oltre 300 persone. Successivamente tra il 14 e 23 dicembre molti giovani persicetani imprigionati durante il rastrellamento furono uccisi nell’Eccidio avvenuto a Sabbiuno di Paderno.

Per mantenere viva la memoria delle vittime delle stragi il Comune di Persiceto, medaglia d’argento al valor militare per attività partigiana, invita la cittadinanza ad alcuni momenti commemorativi organizzati in collaborazione con Anpi sezione di Persiceto e il Comitato per le onoranze dei Caduti di Sabbiuno.

Domenica 5 dicembre si terrà la cerimonia di commemorazione ufficiale del rastrellamento di Amola, Le Budrie e Borgata Città: per raggiungere il cippo di Amola sarà possibile partecipare alla Camminata da San Giovanni ad Amola (partenze ore 8.00 da piazza del Popolo, ore 8.15 dal parcheggio in via Pietro Nenni, ritorno in autonomia) con arrivo alle ore 9.00 presso il monumento ai Caduti di Amola dove ci si ritroverà con i partecipanti alla Fiaccolata organizzata da Anpi sezioni di Persiceto e Sant’Agata, che prevede la partenza alle ore 6.30 da Amola per raggiungere Sant’Agata e il ritorno al cippo di Amola entro le 9. Lì si terrà la deposizione della corona, l’esecuzione del “Silenzio” in memoria ai caduti e l’intervento del Sindaco Lorenzo Pellegatti. Alle ore 9.45, seguirà la commemorazione davanti ai monumenti ai Caduti di Le Budrie e, intorno alle 10.10, davanti alla lapide dedicata ai Caduti di Borgata Città. Durante la commemorazione la delegazione Anpi leggerà alcuni brani sui fatti avvenuti il 5 dicembre 1944. In caso di pioggia la camminata da Persiceto ad Amola sarà annullata (per aggiornamenti consultare la pagina https://www.facebook.com/comunepersiceto/).

Domenica 12 dicembre si terrà poi la cerimonia ufficiale di Commemorazione dell’Eccidio di Sabbiuno: per raggiungere il monumento di Monte Sabbiuno, alle ore 8.45 partirà un pullman da piazza Garibaldi, con arrivo verso le ore 10.30 al Sacrario di Sabbiuno dove si svolgerà la commemorazione. La cerimonia sarà preceduta sabato 11 dicembre alle ore 20.45 da “Aspettando Sabbiuno”, incontro presso la Sala Eventi della Mediateca di San Lazzaro di Savena (via Caselle 22) per ricordare il tragico filo conduttore che dalla strage di Monte Sole ha portato all’eccidio di Sabbiuno; durante la serata verranno proiettati il documentario “Io per me ero un uomo. L’eccidio di Montesole nel racconto di Ferruccio Laffi” di Fabio Fiandrini e Marta Pettinari e il video “Raccontami Sabbiuno” che invita a riscoprire il monumento ai caduti nel parco collinare che fu teatro di un terribile eccidio.

Ufficio stampa Comune Persiceto