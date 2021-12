Mostra “Bologna la Dotta, Bologna Turrita” (17 dicembre-15 gennaio)

Dal 17 dicembre al 15 gennaio il nuovo spazio Arcadia Arte di Bologna ospita la mostra “Bologna la Dotta, Bologna Turrita”: un viaggio nella città fra il XVI e il XIX secolo attraverso oltre 200 opere.



Mostra organizzata da Arcadia Antichità e Lux in Art, main sponsor BCC Felsinea.



Mappe, vedute, piante e acquerelli raccontano Bologna in un percorso espositivo circolare, quasi a significare un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta dei cambiamenti della città fra il XVI e il XIX secolo.



“Nell’anno dedicato al riconoscimento dei portici di Bologna come Patrimonio mondiale UNESCO, si possono ammirare le porte di Bologna di Antonio e Luigi Basoli (1817), la spettacolare pianta di Agostino Mitelli (1692) e una raccolta di 24 opere dedicata alle torri Garisenda e Asinelli nell’Ottocento” spiega Ermanno Bertelli, curatore della mostra e proprietario della collezione esposta.



“Lo spaccato storico narrato dalla mostra ripercorre, nei secoli, quei grandi cambiamenti sociali e territoriali che, a metà ‘800, hanno portato fra le varie cose alla nascita del movimento cooperativo. Un movimento che si è diffuso a macchia d’olio in tutta Europa e che, nel 1902, ha visto nascere anche il nostro istituto di credito, che nel 2022 celebrerà i suoi 120 anni. Più di un secolo di vicinanza concreta alle nostre comunità e ai nostri territori, nel segno dei valori fondanti del Credito Cooperativo: cooperazione, reciprocità, localismo e concretezza” sottolinea Andrea Rizzoli, Presidente di BCC Felsinea, main sponsor della mostra.



Bologna la Dotta, Bologna Turrita è un’iniziativa nata dal desiderio di Lux in Art e Arcadia Antichità di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città “perché racconta – attraverso molte opere inedite, luoghi, strade e mappe – la nostra antica e bella Bologna” commenta Giancarlo Tonelli, Direttore Generale di Confcommercio Ascom Bologna.



La mostra è anche l’occasione per inaugurare il nuovo spazio espositivo Arcadia Arte, nato da un lungo e fervido percorso intrapreso 30 anni fa da Luca Mazzoni e Mario Gandolfi quando, in città, aprirono Arcadia Antichità e poi Arcadia Preziosi. “Arcadia Arte è una galleria dal gusto internazionale nel centro di Bologna a pochi passi dalle Due Torri. All’interno dei suoi saloni che circondano una magica corte in un antico palazzo storico abbiamo in programma di organizzare molte altre mostre d’arte e di esporre collezioni inedite come quella di Bologna la Dotta, Bologna Turrita” raccontano Luca Mazzoni e Mario Gandolfi.





QUANDO

17 dicembre 2021 – 15 gennaio 2022



DOVE

Arcadia Arte

Via San Vitale 24/C, Bologna



GIORNI E ORARI

Dal lunedì al sabato

Ore 10.00-13.00 e 15.30-19.30



INGRESSO

Libero

Richiesto il green pass.



Maggiori informazioni: www.arcadiaantichitapreziosi.it