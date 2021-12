Pandoro e prosecco per gli operatori sanitari dell’hub vaccinale di Calderara

Un grazie sentito e dovuto, da parte dell’Amministrazione ma a nome di tutta la comunità. Questa mattina il sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzone, insieme agli assessori Maria Claudia Mattioli e Maria Linda Caffarri e alla presenza della direttrice del Distretto sanitario Pianura Ovest Stefania Dal Rio, ha fatto visita all’hub vaccinale di via Armaroli, e ai 20 operatori presenti ha regalato una borsa di tela contenente un pandoro di pasticceria e una bottiglia di prosecco, della linea Fior Fiore Coop.

Il regalo, infatti, è stato fatto in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, che ha sposato con entusiasmo l’iniziativa e il messaggio che la stessa vuole portare, ed è stato l’occasione per chiudere il 2021 del personale sanitario, fatto di sacrifici al servizio della comunità, nell’unico modo possibile: «Con un enorme grazie – ha detto il primo cittadino -, per quello che da fine marzo stanno facendo nel nostro hub e per come si stanno spendendo dall’inizio dell’emergenza. Non c’è una parola diversa per esprimere la nostra gratitudine, e questo gesto è il minimo che come comunità possiamo fare per voi, per ricambiare il vostro impegno con cui da mesi ci fate regali quotidianamente».

L’hub di Calderara di Reno lavora ininterrottamente dallo scorso 30 marzo, prima al Pederzini e dalla fine dell’estate nei locali della Bonfiglioli in via Armaroli. Ha svolto migliaia di vaccinazioni, anche nei giorni festivi: «A Pasquetta c’eravate, in tante domeniche avete lavorato, oggi siete qua – ha concluso il sindaco -. Un servizio alla comunità e per amore della comunità, il vostro e quello dei vostri colleghi che prestano la propria opera negli altri hub. Ad aprile vi ho detto che il vostro apporto sarebbe stato fondamentale per vincere questa battaglia. Ora lo ripeto con maggiore forza: la vinceremo, e sarà anche e soprattutto per merito vostro».

Ufficio stampa e comunicazione

Comune Calderara di Reno