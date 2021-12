Persiceto, abbattimento alberi a rischio

Tra fine dicembre e gennaio verranno abbattuti tre pioppi bianchi nell’area del cimitero di Amola per motivi di sicurezza.

La valutazione di stabilità effettuata a novembre aveva rilevato la necessità di potare le parti secche di queste piante. In sede di potatura sono stati trovati numerosi rami secchi e un diffuso stato di marciume al colletto, per cui la soluzione più idonea e sicura per l’incolumità pubblica è quella di abbatterle.

I tre alberi verranno sostituiti con altre piante entro il mese di marzo 2022.

