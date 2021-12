Persiceto: il parroco di Decima sventa tentativo di truffa ai suoi danni

Salvifica è stata l’intuizione di don Stefano, parroco di San Matteo della Decima (frazione di San Giovanni in Persiceto), che ha fatto denunciare un uomo che aveva tentato di truffarlo con l’espediente della finta eredità.

Un uomo, un casertano di 67 anni, spacciandosi per medico dell’ospedale Bellaria di Bologna, aveva contattato il sacerdote comunicandogli che un paziente, recentemente deceduto, aveva lasciato in eredità alla parrocchia di San Matteo della Decima la somma di 10mila euro, ma che per concretizzare le pratiche burocratiche bisognava pagare 200 euro. Monsignor Stefano Scanabissi, insospettito dall’intera vicenda, ha deciso sì di dare appuntamento all’uomo per la consegna della somma ma al contempo ha comunicato ai Carabinieri quello che, ai suoi occhi, sembrava un palese tentativo di truffa. Così, al momento della consegna della somma pattuita, sono potuti intervenire gli uomini dell’Arma che hanno denunciato un casertano residente nel bolognese.