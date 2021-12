Persiceto ricorda la Giornata internazionale delle persone con disabilità

Nell’ambito della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre) il Comune di Persiceto promuove due iniziative rivolte ai cittadini.

Venerdì 3 dicembre alle ore 10 presso il Centro Maieutica, in via Enzo Palma 4/a, si terrà l’inaugurazione del parco inclusivo “Urrà”. Dopo i Saluti istituzionali di Valentina Cerchiari, vice Sindaco e assessore alle Pari Opportunità di San Giovanni in Persiceto e Giovanni Dognini, presidente della cooperativa sociale Open Group, si terrà il taglio del nastro del parco e delle relative attrezzature inclusive per l’allenamento. In particolare, per il fitness delle persone con disabilità, l’area verde ospita attrezzature ad hoc: una lat machine per dorso e bicipiti, una rider machine cardiovascolare per gambe, una leg press per gambe e glutei e una rower machine per schiena e braccia e un tai chi spinners adatto per carrozzine. Alle ore 11.30 è prevista una passeggiata guidata a cura della comunità del Centro Maieutica e alle ore 12 un piccolo buffet. Il parco è stato allestito su un terreno di proprietà del Comune e grazie a una raccolta fondi lanciata da Open Group che ha coinvolto 100 donatori. Il loro contributo ha reso possibile l’acquisto e l’allestimento delle attrezzature inclusive.

“Il parco di Maieutica è a disposizione di tutta la comunità – afferma Giovanni Dognini presidente di Open Group – siamo convinti che lo sport sia un ottimo strumento di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale oltre che di benessere psicofisico. Con lo sport si superano le differenze, si favorisce la comunicazione interpersonale e la collaborazione, si superano paure e pregiudizi”.

“Siamo molto felici – spiega Valentina Cerchiari – di aver raggiunto questo traguardo. Il parco inclusivo “Urrà” di Maieutica, il nostro centro diurno per persone con disabilità psicofisica convenzionato con l’Azienda Usl, è un luogo dove l’esercizio fisico si integra con il verde, le serre, gli animali e l’inclusione delle persone con disabilità. Grazie alla collaborazione con Open Group, abbiamo potuto creare un’area attrezzata con attrezzature inclusive per favorire l’attività fisica e la socializzazione. Un parco aperto e accessibile a tutti, pensato per il benessere di chi vorrà utilizzarlo. Dopo questo importante taglio del nastro, la giornata proseguirà con la preziosa testimonianza di Omar e la presentazione del libro dedicato alla sua storia tra sport e disabilità”.

Alla sera di venerdì 3 dicembre infatti, alle ore 21, presso la Sala consiliare del Municipio, corso Italia 70, si terrà la presentazione del libro “Saisei. La rinascita del sognatore. Liberamente ispirato alla storia di Omar Bortolacelli” di Noemi Scagliarini (Casa editrice Freccia d’oro). Dopo l’apertura dell’incontro con i saluti di Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto, e di Valentina Cerchiari, vicesindaco e assessore alle Pari opportunità, interverranno l’autrice e Omar Bortolacelli. Letture a cura di Simona Zavaglia.

Il libro racconta la storia di Omar, un ragazzo pieno di vita, che ama le feste, gli amici, gareggia con le moto da corsa e lavora come soccorritore sulle ambulanze. Però, proprio durante la fine di un turno di lavoro, il 29 giugno 2011, la sua vita viene sconvolta. Un incidente lo getta in un baratro che lo isola dal mondo e gli toglie la voglia di sorridere. Solo la fatica e la determinazione lo sproneranno a intraprendere un percorso di riscatto personale, una rinascita dalle ceneri come fosse un’araba fenice. Un reinventarsi che Omar decide di scrivere sulla sua pelle con l’inchiostro, anche se il suo tatuaggio più bello è il sorriso che ha ritrovato sul proprio volto.

Accesso su prenotazione (telefonando allo 051.6812961 il lun-mar-gio-ven. ore 14-19 o mer-sab. ore 08.30-13, oppure scrivendo una mail a bibliocrocecomunepersiceto.it). Obbligo di esibire Green Pass all’ingresso.

