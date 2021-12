Persiceto: Sara Accorsi eletta consigliera della Città Metropolitana

San Giovanni e la Pianura Ovest protagoniste in consiglio metropolitano. Ora sì e alla grande!

È ufficiale.

La nostra consigliera comunale Sara Accorsi è stata eletta in consiglio metropolitano con la lista Bologna metropolitana-centro sinistra. La sua candidatura aveva l’obiettivo di dare voce a tutto il territorio dell’Unione Terre d’acqua in una logica d’insieme perché solo insieme possiamo rafforzarci, solo insieme possiamo fare crescere la pianura ovest. Il risultato delle elezioni che si sono svolte domenica 28 novembre danno ancora più valore a quell’obiettivo che, nato dentro l’Unione, acquisisce ora un respiro che dà valore a tutto il territorio provinciale: Bologna cresce se con lei si sviluppa tutto il territorio, dalla bassa nebbiosa all’innevato appennino.

Ci teniamo a ringraziare i sindaci e i consiglieri e le consigliere comunali che hanno sostenuto la candidatura di Sara in Terre d’acqua così come in tutta l’area metropolitana e tutte le persone che hanno reso possibile questo risultato.

Partito Democratico di San Giovanni in Persiceto