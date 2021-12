Prime dosi ad accesso libero all’hub vaccinale di Calderara

Sperando di fare cosa utile, comunico che è possibile in questa settimana, come da calendario che riporto, effettuare le I dose del vaccino (solo prima dose) anche ad accesso libero (senza prenotazione) all’hub vaccinale di Calderara (via Armaroli 15).

martedì 7 dicembre – n. dosi 40 (20 mattina + 20 pomeriggio)

mercoledì 8 dicembre – n. dosi 40 (20 mattina + 20 pomeriggio)

giovedì 9 dicembre – n. dosi 20 (pomeriggio)

venerdì 10 dicembre n. dosi 40 (20 mattina + 20 pomeriggio)

sabato 11 dicembre n. dosi 40 (20 mattina + 20 pomeriggio)

domenica 12 dicembre n. dosi 20 ( mattina)

Orari di apertura 8.30/13.00 (mattina) 14.30/19.00(pomeriggio).

Ancora una volta un grazie di cuore all’Ausl e al Distretto Sanitario Pianura e a tutti i sanitari che non si stanno risparmiando, senza fermarsi un giorno.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone