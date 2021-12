Sara Accorsi (Idee in marcia per Persiceto e frazioni): disboscamento su via Crevalcore

Questa la situazione di via Crevalcore, all’altezza della rotonda con Via Astengo. Sulla zona definita “Villa Conti Sud”, infatti, si ergerà un supermercato al posto degli olmi. L’Amministrazione Pellegatti e la maggioranza non si sono certi trovati costretti dal PSC del 2011, ma hanno scelto di promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi e conseguentemente di rilasciare i permessi di costruire un comparto povero di aree verdi e ricco di nuovo asfalto.

L’accordo operativo con l’Impresa che sta operando in quell’area dice infatti che il verde pubblico resterà il minimo richiesto (513 metri quadrati) mentre la quota di asfalto aumenterà di più di 400 metri quadrati (1.462 superiori alla quota minima richiesta dal PSC pari a mq 1027) per un complessivo di zona commerciale e parcheggi di 3.173 metri quadrati di asfalto.

Una precisazione: nei precedenti strumenti urbanistici si prevedeva che il comparto fosse edificato a patto di far realizzare agli urbanizzatori anche la nuova via per il sottopasso di collegamento tra via Crevalcore e via Cento. Ma sempre nell’accordo voluto da Pellegatti si legge che sul quinto braccio della rotatoria di via Crevalcore, già previsto dal PSC, si innesterà una ulteriore rotatoria finalizzata a svincolare l’accesso al comparto commerciale.

Alla luce delle nuove consapevolezze della cittadinanza sull’importanza delle aree verdi, si sarebbe potuto agire nell’ottica di favorire un progetto che prevedesse di tutelare quanto più possibile il bosco naturale creato dal tempo e realizzasse l’intervento di viabilità piuttosto che aprire l’ennesimo ipermercato alimentare in una zona già densamente abitata da discount e punti di grande distribuzione?…magari informandone anche chi in quella zona risiede?

