Un libro sulle vittime da amianto a Bologna

Venerdì 10 dicembre ore 18

Biblioteca Salaborsa, piazza coperta

presentazione del libro di Agata Mazzeo ed Ernesto Vaggi

“Treni d’amianto, binari di memoria.

Storie di lavoro e lotte alle Officine Grandi Riparazioni di Bologna”



Intervengono Salvatore Fais, ex esposto Amianto OGR,

Silvano De Matteo, Rappresentanza Sindacale Unitaria OGR,

Andrea Caselli, Presidente AFeVA Emilia Romagna.



È stato invitato a partecipare Raffaele Laudani, assessore del Comune di Bologna.

Modera Gabriele Morelli, TRC Bologna.



Uscito per le Edizioni Pendragon il libro racconta la storia delle malattie e le morti per amianto dei lavoratori delle OGR di Bologna – e le lotte che essi hanno portato avanti – inserite nel quadro di un più ampio discorso sulle battaglie dei lavoratori in Italia. E che presenta anche il progetto “Officine della memoria” che la AfeVA, associazione familiari e vittime amianto, sta cercando di realizzare per lo stabilimento dismesso di via Casarini 24.

Edizioni Pendragon