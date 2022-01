11 e 12 gennaio: “Cry Macho – Ritorno a casa” al cinema Giada di Persiceto

La rassegna “Film&Film”, curata dal Cinema Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, continua ad offrire l’opportunità ogni martedì e mercoledì di vedere sul grande schermo, a un prezzo ridotto, alcuni recenti film d’essai segnalati da critica e pubblico.

Martedì 11 e mercoledì 12 gennaio alle ore 21 è in programma “Cry Macho – Ritorno a casa”,

di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Eduardo Minett, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola. Stati Uniti 2021, drammatico/thriller/western, durata 104’.

Il film, ambientato nel 1978, segue la storia di Miko, ex campione di rodeo e addestratore di cavalli. Trovandosi in difficoltà economiche, per guadagnare soldi facili, Miko decide di accettare dal suo ex capo, l’incarico di riportare a casa in Texas, Rafa, il giovane figlio dell’uomo, per proteggerlo dalla madre messicana schiava dell’alcol.

Sulla strada del ritorno dal Messico verso il Texas, Miko e Rafa, si conoscono meglio e diventano amici. I due si troveranno ad affrontare avventure e pericoli inaspettati e se da una parte il viaggio rappresenterà per il giovane ragazzo motivo di crescita e conoscenza, per l’anziano allevatore sarà invece un’occasione per liberarsi dai peccati commessi durante la sua esistenza.

Appuntamenti successivi:

Costo:

Biglietti: interi € 5,50; ridotti (anziani, mil/ragazzi, Carta giovani) € 5,00.

Green Pass obbligatorio

Per informazioni:

Tel: 051.822312, www.cinemagiada.it