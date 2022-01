18 e 19 gennaio: “Madres paralelas” al cinema Giada di Persiceto

La rassegna “Film&Film”, curata dal Cinema Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, continua ad offrire l’opportunità ogni martedì e mercoledì di vedere sul grande schermo, a un prezzo ridotto, alcuni recenti film d’essai segnalati da critica e pubblico.

Martedì 18 e mercoledì 19 gennaio alle ore 21 è in programma “Madres paralelas”, di Pedro Almodovar con Rossy De Palma, Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde. Spagna 2021, drammatico, durata 120’.

Penélope Cruz premiata alla Mostra del Cinema di Venezia con la Coppa Volpi.

Il film segue in parallelo la storia di due donne, Janis e Ana, molto diverse fra loro che danno alla luce i propri figli nello stesso giorno, condividendo la stessa stanza in ospedale. Entrambe non hanno un partner e sono due madri single, rimaste incinte per caso, cosa che le accomuna, nonostante i loro mondi siano lontani. Janis è una donna di mezza età, non si pente di essere rimasta incinta senza volerlo, anzi sembra molto felice della cosa. Ana, invece, è un’adolescente, intimorita dal fatto di dover diventare una madre giovanissima, pentita di questa gravidanza inattesa e spaventata da tutto.

Mentre attraversano le corsie e i corridoi dell’ospedale, Janis cerca di calmare e incoraggiare Ana e saranno queste poche parole dette l’una all’altra a creare tra loro un forte legame. Ma il destino farà sì che questo vincolo si rafforzi, quando le vite di entrambe cambieranno drasticamente…

Appuntamenti successivi:

Costo:

Biglietti: interi € 5,50; ridotti (anziani, mil/ragazzi, Carta giovani) € 5,00.

Green Pass obbligatorio

Per informazioni:

Tel: 051.822312, www.cinemagiada.it