24 gennaio: Consiglio dell’Unione Terred’Acqua

Lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 19.00 il Consiglio dell’Unione “Terred’Acqua” si riunirà in videoconferenza, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di contenimento del Covid-19. Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming attraverso la piattaforma Civicam, dove poi verrà pubblicata la registrazione video.

All’ordine del giorno:

insediamento del Consiglio dell’Unione Terred’Acqua – convalida della condizione dei consiglieri eletti

elezione Presidente e vice Presidente dell’Unione

elezione Presidente e vice Presidente del Consiglio dell’Unione

presa d’atto gruppi consiliari

nomina commissioni permanenti

Attraverso la piattaforma Civicam sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming o, a posteriori, la registrazione video.

comunepersiceto.it