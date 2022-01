A Crevalcore scritte e simboli inneggianti il nazismo

Ieri (26 gennaio ndr) a Crevalcore qualcuno ha deciso di macchiare il paese con scritte e simboli inneggianti il nazismo.

Anche per questo è fondamentale mantenere viva la memoria.

Chi ha compiuto questo gesto evidentemente non conosce bene la storia ed ha bisogno di visitare i luoghi in cui milioni di persone sono state torturate e uccise in nome di quel simbolo e di un’ideologia criminale e disumana.

Grazie ai volontari dell’ANPI di Crevalcore che durante la notte hanno rimosso le scritte e controllato i nostri monumenti affinché oggi si potesse celebrare la giornata della memoria con il paese ripulito da quelle squallide e vergognose scritte.

Non passerete mai.

Crevalcore sarà sempre antifascista!

dalla pagina Fb ANPI Crevalcore