Acquisto libri di testo, stanziati 6 milioni di euro: contributi a oltre 40mila studenti dell’Emilia-Romagna

Oltre 40mila studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) dell’Emilia-Romagna potranno beneficiare anche quest’anno dei contributi per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2021/22. A disposizione ci sono 6 milioni 360 mila euro, di cui 894 mila di risorse regionali.

E’ di questi giorni l’approvazione, da parte della Giunta, della delibera che garantisce a tutti gli studenti e studentesse che ne hanno diritto di poter beneficiare dei contributi, e che conferma gli importi dello scorso anno: 162 euro per chi rientra nella fascia con Isee familiare 1 (da 0 a 10.632,94 euro) e 102 euro per quelli della fascia Isee 2 (da euro 10.632,95 a 15.748,78). Saranno i Comuni e le Unioni di Comuni ad erogare i contributi.

In base alle istruttorie effettuate da Comuni ed Unioni sono risultati idonei per il 2021-2022, 43.184 studenti, a fronte dei 39.738 dell’anno scolastico precedente, registrando così una crescita dell’8,6% con un corrispondente aumento di 417.552 euro di risorse per garantire la concessione del beneficio a tutti gli idonei con gli stessi importi dell’anno scorso. Per la fascia Isee 1 i beneficiari sono 32.593 e per la fascia Isee 2 sono 10.591.

