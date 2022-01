Anche il Carnevale di Decima è rinviato a data da destinarsi

Abbiamo letto notizie su alcune riviste in cui si paventava che a S.M. Decima si sarebbe realizzato il Carnevale.

Volevamo comunicarvi che anche quest’anno le sfilate non verranno realizzate nelle canoniche giornate. Abbiamo deciso di aspettare l’evolvere degli eventi al fine di verificare se ci saranno possibilità di realizzare le sfilate nel periodo tardo primaverile.

Sicuramente stante la situazione, il fatto che non si realizzino le sfilate dei carri di carnevale, probabilmente avrà scarsa rilevanza.

Per chi invece ha costruito con il proprio sudore, la propria fatica e il contributo economico della comunità la “Fabbrica dei Sogni del Carnevale di Decima” questo secondo stop è sicuramente un duro colpo.

Siamo anche una piccola fabbrica, a cui si promettono aiuti, intanto però continuano ad arrivare le spese di luce, acqua, gas, affitto, tasse varie, mutui da pagare e in realtà ci si accorge di essere soli con le forze sane del puro volontariato. In queste situazioni avanza anche lo sconforto ma comunque, come nella migliore tradizione Decimina, andremo avanti ugualmente perché crediamo che il carnevale con i suoi riti le sue tradizioni, la sua fantasia, sia una necessaria visone onirica della comunità.

Il presidente

Franco Govoni